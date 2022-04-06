Япония не готова к высылке дипломатов РФ

Японцы будут реагировать по-восточному осторожно. Токио не готов бездумно, вслед за Западом, высылать дипломатов РФ. Как пишут японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы. Япония боится ограничений в работе своих консульств в России, передает телеканал «Известия». Токио вообще отличается довольно прагматичным отношением к дипломатическим работникам и старается строго соблюдать международные нормы — страна всего трижды за всю историю применяла к дипломатам процедуру высылки. Копировать манеру «ковровых высылок» Запада в Японии не хотят.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.