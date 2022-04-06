Захарова порекомендовала Зеленскому «самораспуститься»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «самораспуститься» в ответ на его заявление о необходимости расформировать Совет безопасности ООН.

Так, в ходе выступления перед Совбезом ООН 5 апреля украинский лидер призвал совет самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

«Теперь непосредственно о заявлениях Зеленского по поводу того, что кто-то там должен самораспуститься, это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе», —прокомментировала российский дипломат в эфире радио Sputnik.

Также она указала на снижение уровня полемики со стороны западного блока в пятерке постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция).

«Мы видим колоссальное профессиональное падение людей, которые назначаются в западных державах на такие посты. <...> Очень низкий уровень у западных дипломатов. Они наносят колоссальный удар по институту органов ООН, по уровню и по тем надеждам, которые мир возлагает на систему ООН», — приводит слова Захаровой «Газета.Ru».

5 апреля в ответ на предложение украинского лидера секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила об отсутствии способа исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза ООН. По ее словам, США «разделяет его разочарование» статусом России, но не видят возможностей по его изменению. Кроме того, прямая военная конфронтация между США и РФ не отвечала бы интересам Вашингтона.

22 марта постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что исключить РФ из Совета Безопасности ООН невозможно, так как это не предусмотрено уставом союза.

Днем ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил, что Зеленский и его режим идут на дно, в Европе скоро это осознают. По словам специалиста, действия нацбатальонов в заблокированных городах разрушат и «без того достаточно скромный имидж Зеленского».

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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