Псаки отвергла возможность исключения России из СБ ООН

Соединенные Штаты Америки не видят способа исключить Россию из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во вторник, 5 апреля, на брифинге, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Таким образом она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который 5 апреля возмутился статусу России как постоянного члена СБ ООН и призвал других членов этого совета либо самораспуститься, либо исключить из него Россию. Псаки отметила, что Америка «разделяет его разочарование» статусом России, но не видит возможностей по его изменению. Кроме того, прямая военная конфронтация между США и РФ не отвечала бы интересам Вашингтона, добавила она.

Вместо этого Америка будет предпринимать другие меры, чтобы помешать проведению Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. В среду США введут новые санкции против российских финансовых организаций и должностных лиц, заявила пресс-секретарь. Кроме того, Америка будет добиваться для России ситуации, в которой ей придется выбирать между истощением валютных запасов и дефолтом, заключила Псаки.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.