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Армия
В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации
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В ЦВО заявили об успешном выполнении боевых задач первого этапа спецоперации

Командующий войсками ЦВО Лапин: все боевые задачи первого этапа спецоперации в Донбассе успешно выполнены
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Все боевые задачи первого этапа спецоперации по защите Донбасса успешно выполнены, заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в ходе вручения государственных наград российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе специальной операции.

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«Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга», — сказал генерал-полковник.

Среди награжденных военнослужащие соединения специального назначения, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.

Военнослужащим ЦВО были вручены такие государственные награды, как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. По словам Пескова, демилитаризация идет полным ходом.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации России по защите мирного населения Донбасса выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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