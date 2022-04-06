Газета Sankei заявила о нежелании Японии высылать российских дипломатов

Японское правительство вряд ли решит выслать российских дипломатов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, так как опасается ответных мер Кремля. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает газета Sankei, ссылаясь на официальные источники.

Если российские дипломаты будут высланы, то Москва обязательно сократит численность японских дипведомств в стране, что затруднит выполнение консульских функций, включая защиту интересов граждан Японии при чрезвычайных обстоятельствах. Газета также отмечает, что Токио никогда не прибегал к подобным мерам, как высылка дипломатов.

При этом другая газета Yomiuri пишет в среду, что Япония рассматривает возможность ввести новые антироссийские санкции, скоординировав их с США, Великобританией и другими государствами G7. По информации издания, изучается вероятность заморозки активов некоторых банков и эмбарго на импорт сельхоз продукции из РФ.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши. В том числе запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран ввели в отношении России ограничения на фоне специальной операции. Кроме того, некоторые западные компании приняли решение приостановить работу на территории РФ. В частности, в марте остановил сотрудничество с КамАЗом немецкий Daimler Truck, а в апреле решил покинуть российский рынок производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC.

Санкции против РФ были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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