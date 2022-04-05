В Японии вступили в силу ограничения на экспорт предметов роскоши в РФ

Санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши, вступили в силу 5 апреля. Об этом сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.

В том числе запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Японский премьер-министр Фумио Кисида 24 марта объявил о введении ограничения вывоза предметов роскоши в РФ. Он отмечал, что Япония предпримет шаги по лишению России статуса страны с наибольшими торговыми выгодами, а также не позволит уклоняться от финансовых санкций.

Ряд стран ввели в отношении России ограничения на фоне специальной операции. Кроме того, некоторые западные компании приняли решение приостановить работу на территории РФ. В частности, в марте остановил сотрудничество с КамАЗом немецкий Daimler Truck, а в апреле решил покинуть российский рынок производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC.

Запрет на ввоз предметов роскоши также ввели США.

Санкции против РФ были ужесточены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. В середине февраля в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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