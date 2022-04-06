Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) начнут борьбу с теневой продажей валюты.

В марте-апреле случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты стали более распространенными. В связи с этим налоговые органы получили задачу уделять особое внимание выявлению нарушений в области оборота валютных средств при взаимодействии с полицией.

ФНС 23 марта дала указание своим региональным подразделениям совместно с органами полиции выявлять случаи нарушения оборота иностранной валюты внутри страны. Речь идет о купле-продаже валюты «с рук», случаи которых после резкого повышения официальных курсов основных валют в обход уполномоченных банков существенно увеличились, говорится в письме ФНС, подлинность которого подтвердили источники РБК.

Документ, на который ссылается издание, уточняет, что сейчас незаконный оборот валюты происходит с помощью соцсетей, интернет-сервисов с объявлениями и Telegram-каналов. Всё это, по мнению налогового органа, угрожает курсу рубля и стабильности валютного рынка России в целом.

Управляющий партнер компании Enterptise Legal Solutions Юрий Федюкин пояснил РБК, что появление черного рынка валюты порождено ажиотажным спросом на наличные иностранные средства платежа со стороны части населения, намеревающейся выехать за рубеж и не имеющей счета в банке, а также представителей малого и среднего бизнеса, имеющих финансовые обязательства в валюте, заявил Федюкин.

В марте появилось сообщение о приостановке ФНС проверок соблюдения валютного законодательства. Сделано это было, согласно заявлению ведомства, для снижения административной нагрузки на организации и граждан. Служба также добавила, что оборот валюты между частными лицами под данные меры не подпадает, как передает «Газета.Ru».

ФНС также обратила внимание на «санкционные» указы президента РФ Владимира Путина № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, которые направлены на ограничение использования резидентами иностранной валюты.

1 апреля, первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сказал, что так как цифровые активы являются имуществом с точки зрения судебной практики, целесообразно сделать регулятором криптовалютного рынка Федеральную налоговую службу (ФНС). При этом парламентарий выступил против Инициативу наделения такими функциями Банка России парламентарий отверг.