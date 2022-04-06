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Россияне стали часто жаловаться на ложные ценники в магазинах

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Около 14% жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касаются разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе, сообщили «Известиям» в ведомстве в среду, 6 апреля.

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«Жалобы приходят к нам по разным каналам. Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тыс. обращений более 1 тыс. касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Такое количество жалоб поступило только за период с 14 по 25 марта. Кроме того, недобросовестные ритейлеры стали вывешивать в розничных точках сообщения для покупателей о том, что указанная на витрине стоимость может быть не актуальна, и предлагают уточнять ее у продавца.

Такие объявления незаконны, подчеркивают эксперты, товар должен быть продан за сумму, обозначенную на прилавке. В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой, и продавец обязан продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко.

«Фраза «клиент всегда прав» подтверждается законом «О защите прав потребителей». Законодательство почти всегда выступает на стороне покупателя, и случай с ценниками — не исключение. Консультация продавца и произнесенная им цена не может являться публичной офертой, любые юридические действия должны закрепляться документально, стоимость товара на витрине как раз является неким аналогом документа. Магазин не может функционировать без ценников», — пояснил он.

Несоответствие реальной цены товара с той, что указана на ценнике — это административное правонарушение. Если оно будет доказано, на продавца могут наложить штраф в размере 3–5 тыс. рублей, а директор торговой точки, будучи ответственным должностным лицом, может лишиться до 30 тыс. рублей.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Публичная афера: покупатели массово жалуются на ложные ценники»

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