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Врач рассказала о причинах необратимых нарушений памяти после COVID-19

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Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми, рассказала «Известиям» в среду, 6 апреля, врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

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«У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми», — сообщила она.

При тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия (нехватка кислорода) и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга, уточнила врач.

Хавкина отметила, что наиболее выраженные когнитивные нарушения фиксируются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте.

«Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон», — подчеркнула доктор Хавкина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ковидный провал: нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми»

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