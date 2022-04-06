Захарова заявила об ответе РФ на высылку дипломатов из европейских стран

Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран и уже отвечает на недружественные действия стран Европы в адрес российских дипломатов. Об этом в среду, 6 апреля, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеркально или симметрично — это будет решаться в каждом конкретном случае. В любом случае ответ будет дан соответствующий», — сказала она.

Отмечается, что число оставшихся сотрудников в российских дипмиссиях не разглашается из соображений безопасности. В ряде случаев решения о высылке направлены против конкретных сотрудников загранучреждений, иногда речь идет в целом о сокращении персонала.

Всего с начала спецоперации по защите населения Донбасса европейские страны выслали около 400 российских дипломатов. Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Франция (35), Словакия (35), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Северная Македония (5), Словения (33), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Черногория (1), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

При этом Рига и Вильнюс 4 апреля объявили о понижении дипотношений с РФ, выслав российских послов и отозвав своих из Москвы. Как заявили «Известиям» в МИД Литвы, на данном этапе вопрос о полном прекращении дипломатических отношений с Россией не рассматривается. Дальнейшие меры будут зависеть от действий РФ, добавили в ведомстве.

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«Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы»