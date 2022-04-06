Ограничения на продажу в одни руки затронули около 20 товаров

За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети.

Например, в «Магните» и принадлежащей ритейлеру «Дикси» пока нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы, отметили в пресс-службе компании. В магазинах у дома не продают больше пяти упаковок или 5 кг (если товар весовой) каждого продукта, а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 единиц или до 10 кг.

В «Перекрестке» сохраняют ограничения на продажу сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла «первой цены», рассказали в X5 Group, управляющей сетью. В «Пятерочке» мера коснулась тех же продуктов и риса, добавили в компании.

В «Ленте» лимит на продажу в одни руки распространялся на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, подтвердили в пресс-службе компании. Но 5 апреля сеть сообщила, что сняла ограничения на покупку всех товаров. Исключением стали средства личной гигиены — их по-прежнему можно купить не больше пяти упаковок в одни руки.

Власти ранее поддержали инициативу ритейла. В Минпромторге отмечали, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети таким образом приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) установлена минимальная наценка.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров»