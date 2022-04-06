Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Экономика
Экономист спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
Мир
Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам

Ограничения на продажу в одни руки затронули около 20 товаров

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали «Известия», опросив крупнейшие торговые сети.

Общая еда: грозит ли России дефицит базовых продуктов питания
Резерв государства в экстремальных случаях обеспечит россиян на длительное время

Например, в «Магните» и принадлежащей ритейлеру «Дикси» пока нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы, отметили в пресс-службе компании. В магазинах у дома не продают больше пяти упаковок или 5 кг (если товар весовой) каждого продукта, а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 единиц или до 10 кг.

В «Перекрестке» сохраняют ограничения на продажу сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла «первой цены», рассказали в X5 Group, управляющей сетью. В «Пятерочке» мера коснулась тех же продуктов и риса, добавили в компании.

В «Ленте» лимит на продажу в одни руки распространялся на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, подтвердили в пресс-службе компании. Но 5 апреля сеть сообщила, что сняла ограничения на покупку всех товаров. Исключением стали средства личной гигиены — их по-прежнему можно купить не больше пяти упаковок в одни руки.

Власти ранее поддержали инициативу ритейла. В Минпромторге отмечали, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети таким образом приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) установлена минимальная наценка.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022