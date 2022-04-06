Госдума собралась поддержать уравнивание прав мужчин и женщин на алименты

Мужчинам и женщинам предоставят одинаковые права на получение алиментов. Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительное заключение на такой законопроект заксобрания Архангельской области. Поддержать его готовы в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы, которое есть в распоряжении «Известий».

В настоящее время право на получение алиментов в судебном порядке в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеет только женщина, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

«Судебная практика говорит о том, что в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды», — уточняют авторы законопроекта, депутаты архангельского областного собрания.

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«Отцы и деньги: алименты в России предлагают платить обоим родителям»