NYT спрогнозировала обострение конкуренции на рынке из-за отказа от газа РФ

Отказ Евросоюза от поставок российского газа может привести к повышению спроса на голубое топливо на мировом рынке и обострению конкуренции за этот ресурс. Об этом 4 апреля рассказало издание The New York Times.

В течение многих лет Европа импортировала газ из России для отопления домов и электроэнергетики, но проведение Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и последующие меры экономического давления на Москву со стороны стран Запада оказали прямое влияние на энергетические рынки, из-за чего потребление Европой российского газа столкнулось с серьезными ограничениями, пишет издание.

По этим причинам Европа к 2030 году планирует полностью отказаться от российского газа, а в 2022 году сократить его потребление на две трети. При таком развитии событий встает вопрос об избрании альтернативы, и Европа решила сделать ставку на сжиженный газ, а также нахождение других поставщиков газа в лице Норвегии и Азербайджана и развитие зеленой энергетики.

Подобный процесс замещения российских поставок будет сопряжен с целым рядом трудностей, отмечает The New York Times. Быстро заменить такие объемы невозможно, а значит, странам придется прибегнуть к нормированию потребления, как это собирается делать Германия. Инфраструктура по транспортировке и хранению сопоставимого по объему сжиженного газа сейчас не готова к эксплуатации, так как ранее Европа считала подобные проекты бесперспективными. Высокие цены на энергоносители также будут причиной обнищания населения и сокращения промышленного сектора.

Наконец, Европа будет не единственным потребителем сжиженного газа и ей придется бороться за поставки с другими потребителями СПГ — Китаем, Японией, Южной Кореей. Увеличение спроса со стороны Европы увеличит мировой спрос на 10%, что приведет к жесткой борьбе между Европой и Азией за поставки СПГ, заключает издание.

4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля, и допустил их полное прекращение. В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и планирует срочно рассмотреть дополнительные санкции против Москвы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, 8 марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Страны ЕС, в свою очередь, начали обсуждать возможности отказа от поставок угля, нефти и газа из России.