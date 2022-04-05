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Утверждены новые меры поддержки застройщиков

Правительство РФ утвердило новые меры поддержки застройщиков
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Премьер-минстр России Михаил Мишустин подписал новые постановления, которые позволят поддержать строительную отрасль и не допустить приостановку строек. Так, на год автоматически продлят разрешения на строительство, которые истекают 1 августа 2022 года, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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«Также на год продлевается срок применения ГПЗУ для подготовки проектной документации, если их срок истекает до конца текущего года», — приводятся слова Хуснуллина в сообщении, которое поступило «Известиям» во вторник, 5 апреля.

Сроки подготовки документации по планировке территории сократятся не менее чем на 10 рабочих дней.

Если из-за замены ресурсов стоимость строительства увеличивается, госэкспертиза для застройщиков будет проводиться бесплатно и в сокращенный период до 14 дней. Повторное прохождение экспертизы не требуется, если стоимость строительства увеличивается не более чем на 30% и не выше 100 млн рублей.

Снижение административных барьеров в части госэкспертизы позволит сократить сроки ее проведения минимум на три месяца, снизить финансовую нагрузку на застройщиков и обеспечить строительство приоритетных объектов в ускоренные сроки.

«Принятые меры снизят административную нагрузку на застройщиков, поскольку они будут освобождены от необходимости продлевать или получать повторно разрешительные документы», — отметил вице-премьер.

О подготовке кабмином антикризисного плана по недопущению обвала рынка строительства на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ Хуснуллин заявлял еще 1 марта. Тогда он призвал российских застройщиков обратить внимание на азиатский рынок стройматериалов на фоне вводимых Западом новых санкций.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, возникшие из-за ограничений.

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