В Госдуме оценили предложение Милонова вернуть пятилетнее высшее образование

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил вернуться к программам специалитета (то есть обучения в течение пяти лет. — Ред.) по большинству специальностей. Об этом он заявил во вторник, 5 апреля, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть традиционную систему высшего образования в России. Он также отметил, что Болонскую систему образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат (четыре года обучения. — Ред.) и магистратуру, критикуют многие специалисты, в том числе и за рубежом. Депутат подчеркнул, что дипломы российских вузов часто не признают в западных странах, что ставит под вопрос эффективность данной системы.

Как напомнил Смолин, возможность участия в Болонском процессе, то есть введение двухступенчатой системы образования, была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе. Однако в 2007 году был принят закон об обязательном, принудительном участии наших вузов в Болонском процессе.

Депутат подчеркнул, что бакалаврское образование значительно слабее образования специалиста, так как бакалавр получает на 40% меньше специальных знаний — «на 20%, потому что он учится на год меньше, и еще на 20% за счет того, что бакалаврское образование более широкое, но менее глубокое».

При этом, по словам Смолина, существуют и специальности, для которых достаточно бакалаврского образования. Как правило, это специальности, не требующие высокой квалификации.

«Однако чем выше требования к квалификации, тем сильнее не хватает бакалаврского образования. Поэтому в медицине, в большинстве инженерных и педагогических специальностей оно не применимо», — заявил депутат.

Смолин призвал к добровольности участия в Болонском процессе, возвращению к специалитету по большинству специальностей либо двухступенчатой системе образования, когда бакалавриат прямо интегрирован с магистратурой.

16 марта председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин поставил под сомнение необходимость участия России в Болонском образовательном процессе. По его словам, российской системе образования подходит классический вариант специалитета и аспирантуры.

Болонский процесс направлен на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования между странами. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. В общей сложности в организации участвуют 48 стран.