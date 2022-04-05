Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Мир
Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны
Мир
Боррель анонсировал выдворение ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС
Мир
Столтенберг заявил о важности сотрудничества НАТО с Россией
Мир
Словения намерена сократить число сотрудников посольства РФ в Любляне
Интернет
Rutube обновил дизайн платформы и добавил возможность комментировать видео
Мир
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства
Мир
Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации в отношении войск РФ
Недвижимость
Утверждены новые меры поддержки застройщиков
Экономика
Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования

В Госдуме оценили предложение Милонова вернуть пятилетнее высшее образование

Депутат Смолин предложил возвращение к специалитету по большинству специальностей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил вернуться к программам специалитета (то есть обучения в течение пяти лет. — Ред.) по большинству специальностей. Об этом он заявил во вторник, 5 апреля, в беседе с «Известиями».

В вуз не дуют: качество приема в университеты снизилось
Насколько упал проходной балл и как это связано с увеличением количества бюджетных мест

Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть традиционную систему высшего образования в России. Он также отметил, что Болонскую систему образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат (четыре года обучения. — Ред.) и магистратуру, критикуют многие специалисты, в том числе и за рубежом. Депутат подчеркнул, что дипломы российских вузов часто не признают в западных странах, что ставит под вопрос эффективность данной системы.

Как напомнил Смолин, возможность участия в Болонском процессе, то есть введение двухступенчатой системы образования, была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе. Однако в 2007 году был принят закон об обязательном, принудительном участии наших вузов в Болонском процессе.

Депутат подчеркнул, что бакалаврское образование значительно слабее образования специалиста, так как бакалавр получает на 40% меньше специальных знаний — «на 20%, потому что он учится на год меньше, и еще на 20% за счет того, что бакалаврское образование более широкое, но менее глубокое».

При этом, по словам Смолина, существуют и специальности, для которых достаточно бакалаврского образования. Как правило, это специальности, не требующие высокой квалификации.

«Однако чем выше требования к квалификации, тем сильнее не хватает бакалаврского образования. Поэтому в медицине, в большинстве инженерных и педагогических специальностей оно не применимо», — заявил депутат.

Смолин призвал к добровольности участия в Болонском процессе, возвращению к специалитету по большинству специальностей либо двухступенчатой системе образования, когда бакалавриат прямо интегрирован с магистратурой.

16 марта председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин поставил под сомнение необходимость участия России в Болонском образовательном процессе. По его словам, российской системе образования подходит классический вариант специалитета и аспирантуры.

Болонский процесс направлен на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования между странами. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. В общей сложности в организации участвуют 48 стран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022