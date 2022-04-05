Rutube обновил дизайн платформы и добавил возможность комментировать видео

Российский видеохостинг Rutube поменял цветовое решение сайта, таким образом полностью обновив дизайнерскую составляющую. Об этом сообщили в пресс-службе платформы 5 апреля.

Отмечается, что на ресурсе также изменена логика меню сервиса и добавлена возможность комментирования видео.

«Видеохостинг Rutube провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей: обновился внешний вид слайдера с баннерами, изменено отображение сетки карточек видео, появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео», — цитирует сообщение ТАСС.

Что касается новинок меню, то теперь пиктограммы разделов используются по умолчанию, но при необходимости можно будет вернуть и привычный вариант отображения меню. Для этого потребуется всего лишь кликнуть на специальную кнопку в правом верхнем углу экрана, уточнили в Rutube.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел большие перспективы развития у российского видеохостинга. По его словам, у Rutube есть будущее и, если туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным.

До этого, 28 марта, также сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал YouTube, после того как там заблокировали его официальный канал, и завел аналогичный на Rutube. Кроме того, Аксенов попросил Роскомнадзор запретить YouTube на территории России.

Рост популярности российского ресурса начался после того, как американский YouTube 11 марта сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, которые финансируются государством, в связи с действиями российских Вооруженных сил в Донбассе.