Эксперт назвал привлекающие внимание угонщиков автомобили

В первую очередь угонщиков заинтересуют наиболее востребованные среди российских потребителей марки автомобилей. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

Он пояснил, что к активизации угонщиков может привести дефицит на автомобильном рынке.

«Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом. Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Кроме того, угонщики будут интересоваться дорогими автомобилями: BMW третьей и пятой серий, Mercedes-Benz E-Class, G-Class и Land Rover Discovery.

Чтобы обезопасить автомобиль от угона, эксперт посоветовал устанавливать на машины специальные механические средства защиты, которые блокируют коробку передач, не позволяя «откатить» машину.

«Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками. — Ред.). Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства будут действенны», — пояснил Субботин.

Кроме того, эксперт заявил, что необходимо оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно, а также оставлять машины на охраняемых парковках и не забывать о страховке от угона.

21 марта Всероссийский союз страховщиков (ВСС) назвал наиболее защищенные от угона автомобили по итогам 2021 года по результатам исследования на защищенность от несанкционированного проникновения. Наилучшие показатели оказались у Lexus ES, Lexus RX и Skoda Octavia. Эти модели набрали в рейтинге 809, 761 и 760 баллов из 1 тыс. возможных. В пятерку лидеров также попали Audi Q5 (746), Toyota LC Prado (692).

23 августа 2021 года российская Госавтоинспекция дала советы по защите автомобиля от угона. Так, покидая автомобиль, нельзя оставлять ключ в замке зажигания, а окна, двери, багажник или капот держать открытыми. Помимо этого, специалисты не рекомендуют давать ключи от машины малознакомым людям даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.