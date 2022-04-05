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«Ашан» опроверг информацию о прекращении работы в России

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«Ашан» продолжит работать на территории РФ в штатном режиме, сообщает пресс-служба корпорации во вторник, 5 апреля.

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Французский ритейлер заверил, что не собирается сворачивать свою деятельность, а возникшие фейки о прекращении поставок и инвестиций не имеют никакого отношения к реальной картине.

До этого на Украине появились сообщения о том, что сеть «изолирует российский офис» и завершает поставки и инвестиции в России.

«Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. «АШАН Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В начале весны также появлялась информация о том, что, якобы ритейлеры «Ашан» и Globus решили закрыть магазины в России. Но представители сетей гипермаркетов опровергли слухи об уходе из РФ.

27 марта гендиректор «Ашана» Ив Клод заявил, что работа сетевика продолжится в интересах населения России. Он подчеркнул, что компания намерена сохранить сотрудников и продолжить поставки продуктов питания, а это является приоритетными целями.

Американские и европейские компании покидают Россию — кто-то временно приостанавливает свою деятельность, кто-то насовсем.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

3 марта стало известно о приостановке деятельности компании IKEA на три месяца на территориях РФ и Белоруссии.

В ряды компаний, приостановивших свою работу в России, также вошли: бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильне компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS приостановил доставку товаров в РФ и другие.

Все эти действия спровоцированы объявлением, которое было сделано президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, о начале операции в Донбассе.

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