Жители Петрозаводска жалуются на не работающие в троллейбусах валидаторы

В новых троллейбусах, которые вывели на линии в Петрозаводске, не работают валидаторы для оплаты проезда банковскими картами. Об этом пишут жители города, которые успели проехать на новых машинах.

Пассажиры ссылаются на одного из кондукторов, который объяснил, что всё дело в проверке билетов. Для того чтобы убедиться, что проезд оплачен, необходимы бумажные документы, пишет ИА FlashNord.

Ранее в информационно-аналитическом управлении городской администрации рассказали, что с 1 апреля произошли перемены в работе МУП «Городской транспорт». На один из маршрутов вышли пять новых троллейбусов, произведенных на волгоградском предприятии «ТрансАльфа». Сообщалось, что во всех троллейбусах работают валидаторы, которые позволяют оплачивать проезд при помощи банковских карт.