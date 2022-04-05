Новые троллейбусы выйдут на линии в Петрозаводске к маю

Стало известно, когда в Петрозаводске будет обновлен троллейбусный парк. Об этом рассказал начальник информационно-аналитического управления городской администрации Анники Сильченко.

По его словам, с 1 апреля произошли перемены в работе МУП «Городской транспорт». На один из маршрутов вышли пять новых троллейбусов, произведенных на волгоградском предприятии «ТрансАльфа».

Во всех троллейбусах работают валидаторы, которые позволяют оплачивать проезд при помощи банковских карт. Кроме того, машины подключили к системе «Умный город».

В данный момент в город прибыли 14 из 16 ожидаемых троллейбусов. Сейчас их принимают, регистрируют, проводят технический осмотр.

Оставшиеся троллейбусы привезут в апреле, и в мае все 16 новых машин будут работать на городских маршрутах, пишет ИА «Карелinform».