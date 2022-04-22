Терапевт назвала порядок действий при укусе клеща

Врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева рассказала «Известиям», что нужно делать при укусе клеща.

Прежде всего врач предупредила о риске клещевого энцефалита после укуса насекомого. Заболевание может привести к тяжелым последствиям в виде нарушения кровообращения, эпилепсии, инвалидности. Возможен даже летальный исход.

Это объясняется тем, что возбудители болезни способны поражать такие жизненно важные органы, как головной и спинной мозг, а также центральную нервную систему. Главная опасность заболевания клещевым энцефалитом в том, что специфического лечения для него не существует.

При обнаружении на теле присосавшегося клеща, его не нужно отрывать или раздавливать. Самое верное решение — обратиться за медицинской помощью, подчеркивает Клишева. В случае, если нет возможности быстро доставить пострадавшего в больницу, можно извлечь клеща самостоятельно.

Сначала следует вымыть руки с мылом и обработать антисептиком место укуса, затем взять пинцет с острым концом и захватить паразита как можно ближе к хоботку, которым он впился в кожу. Не следует использовать крем, масло, вазелин и другие средства, которые не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

После этого нужно осторожно потянуть клеща, вращая против часовой стрелки. Обязательно после извлечения насекомого нужно проверить, не остались ли его части под кожей. Поврежденную область снова обработать антисептическим средством. При этом не следует давить на тело клеща, нельзя использовать масло, бензин, керосин, прижигать клеща, все это увеличивает риск инфицирования. Клеща нужно поместить в чистую емкость с влажной ваткой и закрыть крышкой.

Лучше как можно раньше доставить паразита в лабораторию для исследования на наличие инфекции. Его можно хранить в холодильнике не дольше трех дней.

Чтобы убедиться в отсутствии заражения опасным вирусом, человеку также следует сдать анализы до появления характерных симптомов и обратиться к специалисту.

20 июля 2021 года специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли способ сделать более точной диагностику одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоза (болезнь Лайма). С помощью разработанного в Роспотребнадзоре теста можно не только обнаружить антитела классов M и G к боррелиям, но и одновременно подтвердить их специфичность. В отличие от клещевого энцефалита это заболевание никак не контролируется с помощью вакцин, а его переносчиком может быть каждый третий клещ, обитающий в лесу, на дачном участке или в парке.