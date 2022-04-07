В МИЦ «Известия» обсуждают способы борьбы с аллергией. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 7 апреля, проходит пресс-конференция на тему: «Весеннее обострение: как пережить сезон аллергии?»
Чем будет характерен сезон аллергии в 2022 году? В чем причина роста заболеваемости аллергией в последние годы? Как снизить попадание аллергенов в организм и пережить сезон? Какие существуют современные методы профилактики сезонной аллергии?
Участники:
- Наталья Ильина, заместитель директора по клинической работе – главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России;
- Юрий Смолкин, научный руководитель Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.