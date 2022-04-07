В МИЦ «Известия» обсуждают способы борьбы с аллергией. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 7 апреля, проходит пресс-конференция на тему: «Весеннее обострение: как пережить сезон аллергии?»

Чем будет характерен сезон аллергии в 2022 году? В чем причина роста заболеваемости аллергией в последние годы? Как снизить попадание аллергенов в организм и пережить сезон? Какие существуют современные методы профилактики сезонной аллергии?

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