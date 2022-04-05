Коммерческий банк Кыргызстана разъяснил правила выдачи карт иностранцам

Коммерческий банк Кыргызстана (КБК) и его представительство в Москве не выдают международные карты без визита получателя на киргизскую территорию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации во вторник, 5 апреля.

Отмечается, что представительство в России было открыто для того, чтобы там оказывали только консультационные услуги мигрантам из Киргизии и россиянам, которые собираются эмигрировать в республику.

Банк консультирует граждан РФ по оформлению карт Visa, но процедура их оформления и выдача происходят только при личном визите клиента — нерезидента в офис кредитной организации на киргизской территории. Указывается, что физический «пластик» можно оформить только после предоставления полного пакета документов в соответствии с требованиями Национального банка КР и «обязательной проверки комплайенс-контроля каждого клиента».

«Открытие счетов для нерезидентов, в том числе гражданам РФ, — нормальная практика в любой стране», — указывается в сообщении.

В банке добавили, что сейчас Грузия, Армения, Казахстан, Швейцария, Сингапур, Болгария, Турция и другие государства открывают счета для нерезидентов.

Ранее в этот же день «Коммерсант» писал, что в КБК можно получить пластиковые карты, действующие за границами России, без необходимости поездки в Киргизию. Подчеркивалось, что получить именную «золотую карточку» можно в московском офисе за 17,5 тыс. рублей.

Международные платежные системы Visa и Mastercard не работают в России с 10 марта из-за проведения Москвой операции по защите Донбасса. Уже выпущенные российскими банками карты этих систем продолжают работать, но только внутри страны. Иностранные карты Visa и Mastercard работать в России перестали.

Для оплаты покупок и снятия наличных за границей россиянам предложили оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Она объединит возможности «Мир» и китайской UnionPay, которая действует в 180 странах мира. Таким образом, карта будет приниматься как в России, так и во всех государствах, поддерживающих работу с этой системой.

Запад начал вводить санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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