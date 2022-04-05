Из аутсайдеров — в лидеры: что сделал Сергей Цивилев для развития Кузбасса

Прошло четыре года, как Сергей Цивилев возглавил Кузбасс. За это время он сумел вывести регион в первую десятку рейтинга самых успешных субъектов РФ, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). В регионе развиваются не связанные с добычей и переработкой угля производства, создаются новые рабочие места, строятся культурные, спортивные и социальные объекты. Кузбасс стал привлекать миллиарды рублей инвестиций . И, что особенно немаловажно в нынешней непростой ситуации, региональные элиты и жители региона проявляют искренний патриотизм и понимание поставленных руководством страны задач. Подробности — в материале «Известий».

Во главе региона

Сергей Цивилев стал губернатором Кузбасса в 2018 году. На досрочных выборах (после ухода с поста Амана Тулеева, возглавлявшего администрацию с 1997 года) он набрал свыше 80% голосов избирателей.

Новому главе Кузбасса удалось за это время вывести регион из аутсайдеров по основным показателям социально-экономического развития. Это подтверждает рейтинг ФоРГО, в котором по итогам 2021 года регион занял 9-е место. Для сравнения, в предыдущем году регион был на 31-й строчке списка.

Одним из основных приоритетов стала диверсификация экономики. Цивилев обратил внимание на развитие неугольных производств и привлек в это направление частные инвестиции. Инвесторы готовы вложить в не связанные с добычей и переработкой угля отрасли Кузбасса более 300 млрд рублей, что создаст 12 тыс. рабочих мест для местного населения , пишут «Вести-Кузбасс».

— На текущий момент есть соглашения, подписанные на VI Восточном экономическом форуме. И это тоже очень хорошо позиционирует регион. Так же, как и работа с федеральным центром, об успешности которой свидетельствует и принятие программы социально-экономического развития, по которой дополнительно региону выделена сумма в 51 млрд рублей и которая пойдет на реализацию различных инфраструктурных проектов социальной значимости , и визит президента Владимира Путина на празднование 300-летия Кузбасса в прошлом году, — рассказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Проекты развития

Программу социально-экономического развития региона до 2024 года утвердили в 2021 году. Она предусматривает, в частности, строительство действительно долгожданного транспортного обхода Кемерова . Это будет четырехполосная дорога, включающая мост через реку Томь и четыре двухуровневые развязки. «Задача, поставленная правительством РФ, — реализовать этот проект до 2024 года. Но я ставлю задачу более амбициозную — завершить ее быстрее», — отмечал губернатор. Правительство выделило на проект 21,5 млрд рублей, вторую часть финансирования сформируют на основе государственно-частного партнерства.

Федеральные средства также планируется направить на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», на программу переселения из аварийного жилья, а также на строительство жилья для детей-сирот.

Регион взял высокий темп в строительстве культурных, спортивных и социальных объектов. За четыре года в регионе создали свыше 500 малых и больших спортивных объекта, открыли порядка 20 новых детских садов, 10 новых школ, еще почти 30 школ отремонтировали. Кроме того, в регионе построили четыре больницы, обновили 76 домов культуры и 10 детских школ искусств.

Большая стройка

Кроме того, губернатор приложил значительные усилия для развития транспортной инфраструктуры: было построено 51,2 км дорог, еще на 1400 км провели ремонт, куплено свыше 1 тыс. автобусов, более 50 троллейбусов и трамваев.

Немаловажным является еще одно достижение нынешнего главы региона — создание территории с льготным налоговым режимом, особой экономической зоны «Кузбасс». Инвесторы готовы вложить сюда порядка 500 млрд рублей.

— У нас стали формироваться совершенно новые компетенции, причем очень быстро и конкурентоспособно на межрегиональном и даже международном уровнях. Например, туризм, спортивные и культурные кластеры — это совершенно необычные виды деятельности для Кузбасса, — отметила заведующая кафедрой региональной и отраслевой экономики Кемеровского государственного университета Галина Мекуш.

Конечно, регион не остается в стороне и от важнейших политических событий современности. Жители Кузбасса активно поддерживают спецоперацию РФ на Украине и с одобрением встретили объявленную губернатором акцию в поддержку российских сил.

«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России, и, в частности, КуZбасса, столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс — Zа Родину», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.