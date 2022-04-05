Жительница Лиссабона рассказала о русофобском отношении к сыну в школе

Россияне, живущие за границей, рассказывают о случаях русофобии. Марина вместе с сыном живет в столице Португалии. Школьник стал подвергаться травле и нападениям, передает телеканал «Известия.

«Он стал приходить и каждый день плакать, говорил: «Мама, все против моего президента, говорят: «Ты русский, вы, русские, не любите работать, а любите красть чужие земли». С каждым днем ситуация осложнялась всё больше. В пятницу был инцидент, он позвонил мне и сказал: «Мама, приезжай, забирай меня, меня обкидали камнями». Не один раз писала, что обращусь и в министерство, и в полицию — ноль внимания. Говорят, что решат вопрос, но в итоге так и не решили. Заметила одну странную вещь: португальцы не знают ту информацию, которую показывают в России», — рассказала она «Известиям».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.