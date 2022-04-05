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Бибилов допустил проведение в Южной Осетии двух референдумов
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Бибилов допустил проведение в Южной Осетии двух референдумов

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О возможном проведении в Южной Осетии двух референдумов заявил во вторник, 5 апреля, президент республики Анатолий Бибилов. Первый — о вхождении в состав России, второй — о последующем объединении с Северной Осетией.

По его словам, сейчас Цхинвал ведет консультации с Москвой. Глава республики отметил, что в настоящий момент законодательство не позволяет осуществить прямое вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации и сразу же после этого ее прямое объединение с Северной.

«Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

То есть референдумы пройдут в двух субъектах России. Бибилов подчеркнул, что примеры объединения российских регионов уже имеются.

Ранее, 30 марта, президент Республики Южная Осетия заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время. Все соответствующие юридические процедуры планируется завершить 10 апреля, после выборов президента.

Президент Абхазии Аслан Бжания поприветствовал стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках РФ.

На следующий день Бибилов заявил о возможном проведении референдума, добавив, что его страна намерена войти в состав России как субъект, а затем инициировать процедуру объединения с Северной Осетией, которое он назвал необходимым.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы — Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ, ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

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