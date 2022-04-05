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Россия возобновляет полеты в 50 стран после отмены ковидных ограничений

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Россия возобновляет авиасообщение с более чем 50 странами и отменяет введенные ранее ограничения из-за COVID-19. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — отметил он на встрече с фракцией «Единая Россия».

Известно, что авиасообщение будет восстановлено с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства, передает «Газета.Ru».

В этот же день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сказал, что это позитивный шаг, благодаря которому будут возобновлены как чартерные, так и регулярные перевозки, а также откроются возможности для формирования маршрутов, подборки бортов, компаний и партнеров.

11 марта стало известно, что Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Также полностью были сняты ограничения по коронавирусу на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

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