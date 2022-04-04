В РСТ оценили влияние на турсферу возобновления РФ авиасообщения с 52 странами

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в понедельник, 4 апреля, рассказал «Известиям», как изменится ситуация с внешним туризмом в РФ после решения о возобновлении авиасообщения с 52 странами.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

По словам специалиста, это позитивный шаг, благодаря которому будут возобновлены как чартерные, так и регулярные перевозки, а также откроются возможности для формирования маршрутов, подборки бортов, компаний и партнеров.

Говоря об изменениях в полетах между Россией и Турцией, Барзыкин выразил мнение, что будут сняты некоторые ковидные ограничения, например, после возвращения не будет обязательным ПЦР-тестирование, что приведет к снижению определенных барьеров и финансовых затрат.



«Первый, но очень позитивный шаг. Сиюминутно не полетят туристы, но посмотрим», — заключил Барзыкин.

11 марта Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Также полностью были сняты ограничения по коронавирусу на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.