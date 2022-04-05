Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Политика
Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Мир
США заявили о самостоятельной оценке Киевом итогов переговоров с РФ
Мир
Постпред США в ООН призвала отстранить Россию от членства в СПЧ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%

Сестра Ким Чен Ына назвала условия применения ядерного оружия

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила ядерным оружием Южной Корее
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала условия применения ядерного оружия в отношении Южной Кореи. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Распускались: что меняет испытание КНДР межконтинентальной ракеты
При штатном сценарии она могла бы достигнуть Восточного побережья США

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее мнению, слова министра обороны Южной Кореи о превентивном ударе против КНДР были большой ошибкой. При этом она подчеркнула, что Пхеньян не хочет войны и не считает Сеул своим главным врагом.

«Если южнокорейская армия не предпримет никаких военных действий против нашего государства, она не будет рассматриваться как цель нашего нападения», — отметила Ким Ё Чжон.

Ранее, 2 апреля, сестра Ким Чен Ына сообщила об ухудшении отношений между двумя странами. По ее словам, накануне днем глава минобороны Южной Кореи раскрыл свою конфронтационную истерию с КНДР, заявив о «превентивном ударе по ней».

28 марта Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17», которая впоследствии оказалась слегка измененной версией более старой модели.

25 марта США предложили Совбезу ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022