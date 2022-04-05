Сестра Ким Чен Ына назвала условия применения ядерного оружия

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала условия применения ядерного оружия в отношении Южной Кореи. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее мнению, слова министра обороны Южной Кореи о превентивном ударе против КНДР были большой ошибкой. При этом она подчеркнула, что Пхеньян не хочет войны и не считает Сеул своим главным врагом.

«Если южнокорейская армия не предпримет никаких военных действий против нашего государства, она не будет рассматриваться как цель нашего нападения», — отметила Ким Ё Чжон.

Ранее, 2 апреля, сестра Ким Чен Ына сообщила об ухудшении отношений между двумя странами. По ее словам, накануне днем глава минобороны Южной Кореи раскрыл свою конфронтационную истерию с КНДР, заявив о «превентивном ударе по ней».

28 марта Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17», которая впоследствии оказалась слегка измененной версией более старой модели.

25 марта США предложили Совбезу ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.