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Шахматист Карлсен отметил сомнительность решения отстранить Карякина от турниров

Чемпион мира по шахматам Карлсен не уверен в правильности отстранения россиянина Карякина от турниров
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в беседе с газетой VG заявил, что не уверен в правильности решения об отстранении россиянина Сергея Карякина от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) из-за его политической позиции.

Ход комиссии: Сергея Карякина отстранили от турнира претендентов
Российский гроссмейстер получил шестимесячную дисквалификацию за политические высказывания

«Сложно дать четкую оценку этой ситуации. Она совершенно новая, в этой истории не так много параллелей. Я, конечно, ни в чем не согласен с позицией Карякина, но правильно ли исключать людей за мнения, которые нам не нравятся? Я не уверен. Возможно, это окупится в трудную минуту, но вы также создадите прецедент», — прокомментировал ситуацию Карлсен.

По его мнению, Карякин может и не вернуться к международным выступлениям из-за продолжения отстаивания своей позиции.

«Карякин всегда был последователен в своих политических взглядах. Если у вас есть мнение и вы встречаете сопротивление, то отстаиваете его еще сильнее. Если у него есть предел, если он может перейти черту, он должен ответить за себя», — добавил норвежец.

Ранее, 27 февраля, шахматист написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он решился на это из-за того, что у него болит сердце за ситуацию, происходящую в Донбассе и на Украине. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России «смогут навести там порядок». 21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции.

Ранее, 24 марта, Карякин сообщил, что собирается обжаловать решение FIDE по своей дисквалификации за поддержку спецоперации по защите Донбасса. Гроссмейстер пояснил, что ситуация для шахматного мира беспрецедентная, так как его не допустили до важнейшего турнира только за то, что «поддержал свою страну, своего президента, свою армию и свой народ».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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