Лавров оценил негативные высказывания Байдена о Путине

Высказывание президента США Джо Байдена, назвавшего президента РФ Владимира Путина военным преступником, говорит о том, что у американских политиков не всё хорошо с совестью. Такое заявление 4 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это свидетельствует о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков, в общем-то, с совестью не всё хорошо обстоит», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, о чем говорит заявление Байдена о Путине.

Ранее, 26 марта, завершая свое европейское турне, президент США выступил в Варшаве по ситуации на Украине. Американский лидер допустил оскорбительные заявления в адрес Путина, а затем заявил, что тот «не может оставаться у власти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве слова президента Джо Байдена о смене власти в РФ вызывают определенную тревогу.

До этого, в ходе общения с журналистами 16 марта, Байден ответил на вопрос, готов ли он назвать Путина военным преступником. Сначала президент США ответил отрицательно и удалился, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В МИД РФ также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В Кремле же подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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