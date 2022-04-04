Новую улицу создадут на «Ленфильме» в Петербурге к Дню Победы

В Санкт-Петербурге на территории киностудии «Ленфильм» появится новое общественное пространство. Его частью станет улица, соединяющая Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей.

Телеканал «78» со ссылкой на администрацию Петроградского района сообщает, что улицу откроют к Дню Победы. Ее протяженность составит 300 м. Позже на «Ленфильме» появятся летний кинотеатр с двумя залами, пространство для отдыха, творческие мастерские и кафе. Все работы по благоустройству должны завершиться в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в петербургском Колпино появится общественное пространство со смотровой площадкой и биноклями для наблюдения за птицами. Его оборудуют на берегу реки Ижоры. В Смольном заверили, что все зеленые насаждения будут сохранены. Для изучения флоры и фауны установят таблички с электронными кодами.