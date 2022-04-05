Семейное ценится: «Финник» сохраняет первенство в российском прокате

Кассу нынче делают семейные релизы — отличную динамику показал мультфильм Дениса Чернова «Финник»: его общая касса составила 250 млн рублей. Тройку лидеров замыкает романтическая комедия с Глюк’oZой и Владимиром Яглычем «Моя ужасная сестра», заинтересовавшая зрителя еще на 20 млн рублей. Лучший старт среди новинок показал мексиканский триллер «Последнее пришествие дьявола», его касса — 13 млн рублей. Знаковый экшен Алексея Балабанова «Брат» переместился на седьмое место.

Дети и домовой

Анимационный проект «Финник» второй уикенд подряд лидирует в отечественном кинопрокате — он показал минимальное падение относительно стартовой недели и пополнил свою копилку еще на 98 млн рублей. Теперь его общая касса достигла 250 млн рублей.

— «Финник» демонстрирует отличную динамику в прокате, у релиза хороший прирост к кассе и падение по сравнению со стартовой неделей минимальное, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети КАРО Ольга Зинякова. — Лента — прекрасный пример того, что семейные отечественные релизы могут выступать драйверами проката.

На второй позиции оказался старый знакомец — приключенческий экшен Рубена Фляйшера «Анчартед: На картах не значится», превысивший планку в 1,5 млрд рублей, он пополнил кассу еще на 43 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает романтическая комедия Александра Галибина «Моя ужасная сестра»: обаятельная лента о коварном сговоре двух симпатичных сводных сестер, стремящихся рассорить своих родителей, роли которых исполнили Владимир Яглыч и Глюк’oZa, заработала 20 млн рублей, лишний раз доказав приверженность отечественного зрителя семейным релизам.

Испанский стыд, латинский ужас

Лучший старт среди новинок показал фильм ужасов венесуэльского режиссера и продюсера Алехандро Идальго «Последнее пришествие дьявола» — история мексиканского священника-экзорциста собрала 16 млн рублей и заняла шестую строчку бокс-офиса.

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, отечественные кинозрители традиционно ценят зарубежные хорроры, и в этот раз у новинки не было прямых конкурентов.

— При этом хорроры из Латинской Америки давно закрепились в сознании российского зрителя как качественные. Их сильные стороны — нетривиальный сценарий и приметы магического реализма, ­— отметила собеседница.

Другой новинкой, вошедший в топ-12, стал ретронуар Патриса Леконта с Жераром Депардье в главной роли «Мегрэ и таинственная девушка». Клаустрофобический детектив о многотрудных поисках убийцы одинокой бродяжки в парижских подворотнях принес 8,6 млн рублей и замкнул топ-10 лучших релизов недели, оставив позади заключительную часть культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат 2», который собрал 8,5 млн и оказался на одиннадцатой позиции. При этом первый фильм, занимавший на прошлой неделе неслыханное для повторного проката третье место, переместился на седьмую строчку со сборами в 15 млн рублей.

Как замечает Ольга Зинякова, оба этих релиза привлекают аудиторию благодаря их заглавным персонажам.

— Фигура Сергея Бодрова давно уже стала знаковой для российского зрителя, а в ленте Леконта главную роль исполнил Жерар Депардье — без сомнений, его участие в проекте привлекло публику, ­­— отметила президент сети КАРО.

Тайная жизнь свалки

К сожалению, в топ не вошел оскароносный фильм Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», заработавший 472 тыс. рублей на предпродажах.

По мнению аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», стоит учитывать, что это арт-релиз, который выходит на волне ряда спецпоказов, в том числе в разных городах. У подобных проектов всегда аномально высокие предпродажи, которые не всегда выливаются в пропорциональные показатели за премьерный уикенд. Новинка превзошла таких предшественников, как «Минари» (269 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,2 млн) и «Пылающий» (104 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,5 млн).

Топ-12 замыкает итальянский анимационный фильм «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды». Сюжет про малыша Спарка и его новых друзей ­— ржавый чайник, сломанный ящик, упаковочный пакет и прочий хлам, где брошенные вещи могут снова стать нужными, — заинтересовал зрителя на 6 млн рублей.

В грядущий уикенд прокатчики возлагают надежды на фантасмагорический боевик Дэна Квана и русско-турецкую анимационно-приключенческую ленту о подводном государстве.

— Семейную аудиторию наверняка порадует новая анимация «Мальчик-дельфин» и комедийный боевик «Все везде и сразу» с участием Джейми Ли Кертис, который высоко оценили критики по всему миру, а теперь и у российских зрителей появится шанс посмотреть его на большом экране, — полагает Ольга Зинякова.

Любителей хорроров ждут жуткий финский фильм «Скрежет» и релиз из Испании «Бабушка».