Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов

Семейное ценится: «Финник» сохраняет первенство в российском прокате

Анимационная лента о домовом добавила в свою копилку 98 млн рублей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кассу нынче делают семейные релизы — отличную динамику показал мультфильм Дениса Чернова «Финник»: его общая касса составила 250 млн рублей. Тройку лидеров замыкает романтическая комедия с Глюк’oZой и Владимиром Яглычем «Моя ужасная сестра», заинтересовавшая зрителя еще на 20 млн рублей. Лучший старт среди новинок показал мексиканский триллер «Последнее пришествие дьявола», его касса — 13 млн рублей. Знаковый экшен Алексея Балабанова «Брат» переместился на седьмое место.

Дети и домовой

Анимационный проект «Финник» второй уикенд подряд лидирует в отечественном кинопрокате — он показал минимальное падение относительно стартовой недели и пополнил свою копилку еще на 98 млн рублей. Теперь его общая касса достигла 250 млн рублей.

Детский взгляд: российский прокат возглавил мультфильм «Финник»
Семейная история от создателя «Смешариков» заработала 119 млн рублей

— «Финник» демонстрирует отличную динамику в прокате, у релиза хороший прирост к кассе и падение по сравнению со стартовой неделей минимальное, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети КАРО Ольга Зинякова. — Лента — прекрасный пример того, что семейные отечественные релизы могут выступать драйверами проката.

На второй позиции оказался старый знакомец — приключенческий экшен Рубена Фляйшера «Анчартед: На картах не значится», превысивший планку в 1,5 млрд рублей, он пополнил кассу еще на 43 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает романтическая комедия Александра Галибина «Моя ужасная сестра»: обаятельная лента о коварном сговоре двух симпатичных сводных сестер, стремящихся рассорить своих родителей, роли которых исполнили Владимир Яглыч и Глюк’oZa, заработала 20 млн рублей, лишний раз доказав приверженность отечественного зрителя семейным релизам.

Испанский стыд, латинский ужас

Лучший старт среди новинок показал фильм ужасов венесуэльского режиссера и продюсера Алехандро Идальго «Последнее пришествие дьявола» — история мексиканского священника-экзорциста собрала 16 млн рублей и заняла шестую строчку бокс-офиса.

Дурдом с привидениями: какие фильмы заменили американские релизы
Что смотреть в кино в эти выходные

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, отечественные кинозрители традиционно ценят зарубежные хорроры, и в этот раз у новинки не было прямых конкурентов.

— При этом хорроры из Латинской Америки давно закрепились в сознании российского зрителя как качественные. Их сильные стороны — нетривиальный сценарий и приметы магического реализма, ­— отметила собеседница.

Другой новинкой, вошедший в топ-12, стал ретронуар Патриса Леконта с Жераром Депардье в главной роли «Мегрэ и таинственная девушка». Клаустрофобический детектив о многотрудных поисках убийцы одинокой бродяжки в парижских подворотнях принес 8,6 млн рублей и замкнул топ-10 лучших релизов недели, оставив позади заключительную часть культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат 2», который собрал 8,5 млн и оказался на одиннадцатой позиции. При этом первый фильм, занимавший на прошлой неделе неслыханное для повторного проката третье место, переместился на седьмую строчку со сборами в 15 млн рублей.

Как замечает Ольга Зинякова, оба этих релиза привлекают аудиторию благодаря их заглавным персонажам.

Сам себе шофер: среди новинок проката экранизация Харуки Мураками
Что смотреть в кино в эти выходные

— Фигура Сергея Бодрова давно уже стала знаковой для российского зрителя, а в ленте Леконта главную роль исполнил Жерар Депардье — без сомнений, его участие в проекте привлекло публику, ­­— отметила президент сети КАРО.

Тайная жизнь свалки

К сожалению, в топ не вошел оскароносный фильм Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», заработавший 472 тыс. рублей на предпродажах.

По мнению аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», стоит учитывать, что это арт-релиз, который выходит на волне ряда спецпоказов, в том числе в разных городах. У подобных проектов всегда аномально высокие предпродажи, которые не всегда выливаются в пропорциональные показатели за премьерный уикенд. Новинка превзошла таких предшественников, как «Минари» (269 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,2 млн) и «Пылающий» (104 тыс. рублей, стартовые сборы — 4,5 млн).

Лидеры кассовых сборов

Топ-12 замыкает итальянский анимационный фильм «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды». Сюжет про малыша Спарка и его новых друзей ­— ржавый чайник, сломанный ящик, упаковочный пакет и прочий хлам, где брошенные вещи могут снова стать нужными, — заинтересовал зрителя на 6 млн рублей.

В грядущий уикенд прокатчики возлагают надежды на фантасмагорический боевик Дэна Квана и русско-турецкую анимационно-приключенческую ленту о подводном государстве.

— Семейную аудиторию наверняка порадует новая анимация «Мальчик-дельфин» и комедийный боевик «Все везде и сразу» с участием Джейми Ли Кертис, который высоко оценили критики по всему миру, а теперь и у российских зрителей появится шанс посмотреть его на большом экране, — полагает Ольга Зинякова.

Любителей хорроров ждут жуткий финский фильм «Скрежет» и релиз из Испании «Бабушка».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022