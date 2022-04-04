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Невролог рассказала о причинах возникновения сонного паралича

Врач-невролог Рожнова рассказала о причинах возникновения сонного паралича
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Сонный паралич может сигнализировать человеку о наличии проблем со здоровьем. Об этом 4 апреля рассказала врач-невролог Елизавета Рожнова. Специалист объяснила природу этого недуга.

По-научному сонный паралич называется катаплексией пробуждения. В этом состоянии человек находится в сознании, но при этом не может двигаться.

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«Пробуждению предшествует фаза быстрого сна, во время которой мы видим сны. Наш мозг устроен так, что во время сновидений подавляется любая двигательная активность, чтобы предотвратить эмоциональную реакцию на сон. И если фаза быстрого сна приходится на период пробуждения, то человек оказывается в ясном сознании и не имеет ни малейшей возможности к движению», — цитирует врача Пятый канал.

По ее словам, паралич мышц при пробуждении может длиться как несколько секунд, так и несколько минут. Чаще всего это происходит тогда, когда человек засыпает лежа на спине с запрокинутыми вверх руками, отмечает специалист.

«Это состояние повергает в ужас человека, который его испытывает, хотя в целом является безобидным. Примерно 7% населения хотя бы раз в жизни испытывали это состояние», — заверила врач.

Рожнова отметила, что если сонный паралич сочетается с повышенной дневной сонливостью или другими нарушениями сна, то это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. По ее словам, это может говорить и о таком опасном заболевании как нарколепсия. В таком случае необходимо обратиться к врачу-сомнологу, советует специалист.

В октябре 2019 года президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о профилактике возникновения сонного паралича. По словам эксперта, для этого необходимо наладить режим сна и бодрствования, выполнять расслабляющую гимнастику и отказаться от спиртного. Также не следует физически переутомляться. Тем, кто столкнулся с этим явлением, Бузунов советует не нервничать, сначала подвигать глазами и погримасничать. После этого состояние улучшится и сонный паралич уйдет, заверил он.

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