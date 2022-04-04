Невролог рассказала о причинах возникновения сонного паралича

Сонный паралич может сигнализировать человеку о наличии проблем со здоровьем. Об этом 4 апреля рассказала врач-невролог Елизавета Рожнова. Специалист объяснила природу этого недуга.

По-научному сонный паралич называется катаплексией пробуждения. В этом состоянии человек находится в сознании, но при этом не может двигаться.

«Пробуждению предшествует фаза быстрого сна, во время которой мы видим сны. Наш мозг устроен так, что во время сновидений подавляется любая двигательная активность, чтобы предотвратить эмоциональную реакцию на сон. И если фаза быстрого сна приходится на период пробуждения, то человек оказывается в ясном сознании и не имеет ни малейшей возможности к движению», — цитирует врача Пятый канал.

По ее словам, паралич мышц при пробуждении может длиться как несколько секунд, так и несколько минут. Чаще всего это происходит тогда, когда человек засыпает лежа на спине с запрокинутыми вверх руками, отмечает специалист.

«Это состояние повергает в ужас человека, который его испытывает, хотя в целом является безобидным. Примерно 7% населения хотя бы раз в жизни испытывали это состояние», — заверила врач.

Рожнова отметила, что если сонный паралич сочетается с повышенной дневной сонливостью или другими нарушениями сна, то это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. По ее словам, это может говорить и о таком опасном заболевании как нарколепсия. В таком случае необходимо обратиться к врачу-сомнологу, советует специалист.

В октябре 2019 года президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о профилактике возникновения сонного паралича. По словам эксперта, для этого необходимо наладить режим сна и бодрствования, выполнять расслабляющую гимнастику и отказаться от спиртного. Также не следует физически переутомляться. Тем, кто столкнулся с этим явлением, Бузунов советует не нервничать, сначала подвигать глазами и погримасничать. После этого состояние улучшится и сонный паралич уйдет, заверил он.