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Винер-Усманова осудила призыв польского министра исключить Россию из МОКа

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Призыв главы польского министерства спорта и туризма Камиля Бортничука исключить всех российских атлетов из Международного олимпийского комитета (МОК) является проявлением русофобии. Об этом заявила 4 апреля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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«Предложение Бортничука — это продолжение пещерной русофобии», — заявила тренер «РИА Новости».

Как добавила Винер-Усманова, решения об отстранении российских гимнастов могут принимать лишь в Международной федерации гимнастики (FIG).

Речь идет о заявлении Бортничука, которое он сделал в этот же день в Люксембурге на заседании Совета Евросоюза по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS). Он заявил, что российских спортсменов нужно исключить не только из МОКа, но и изо всех спортивных федераций мира.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что сборная России по художественной гимнастике не примет участие в киевском этапе Гран-при в связи с ситуацией на Украине. Соревнования были запланированы на 14–15 марта.

Западные спортивные организации начали вводить санкции в отношении российских спортсменов и лишать их права участвовать в международных состязаниях после начала спецоперации России по защите Донбасса. Так, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого сборная команда российских спортсменов-паралимпийцев была полностью снята с участия в Паралимпиаде-2022 в Китае.

Позже, 2 марта, Международный союз биатлонистов по тем же причинам принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации.

Также 21 марта поддержавший спецоперацию РФ по защите Донбасса шахматист Сергей Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев комиссией этики Международной шахматной федерации (FIDE).

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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