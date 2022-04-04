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Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»

Тренер Авангарда Боб Хартли: «Я хочу взять небольшой перерыв»
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Обладатель Кубка Гагарина сезона с 2020 по 2021 годы Боб Хартли сообщил о том, что покидает пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард». Такое объявление было сделано в понедельник, 4 апреля.

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«Когда второй раз я подписывал контракт с «Авангардом», у меня были мысли, что это мой последний контракт. Помимо хоккея, у меня есть семья. Говорят, что я не хочу ехать в Омск, но это не так. Потому что когда я принял предложение «Авангарда», я рассчитывал ехать в Омск. И если есть то, о чем я жалею за эти 4 года, так это то, что мы так и не сыграли в Омске. Для меня пришло время побыть с семьей. У меня две прекрасные внучки: одной исполнится четыре года, другой — два. Я ни разу не распаковывал с ними подарки, не был на дне рождения — это то, чего мне не хватало. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв», — заявил Хартли «Спорт-экспрессу».

По информации издания, вполне возможно, что 61-летнего канадца заменит Дмитрий Рябыкин. Он был в тренерском штабе главного тренера на протяжении всех четырех сезонов его работы в «Авангарде».

Работа Хартли в «Авангарде» началась в 2018 году. До этого руководство клуба сообщало о том, что хочет продолжить партнерство с тренером.

22 июля прошлого года стало известно о снятии обвинения с Хартли российским антидопинговым агентством (РУСАДА). О том, что главного тренера «Авангарда» и нападающего клуба Дениса Зернова могут дисквалифицировать на четыре года из-за препятствия процедуре допинг-контроля, сообщалось в апреле 2021 после одного из-из матчей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

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