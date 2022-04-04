Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 апреля заявил, что Россия наблюдает попытки западных стран политизировать гуманитарные вопросы на Украине.

«К огромному сожалению, не прекращаются попытки [Запада] политизировать гуманитарные вопросы, даже спекулировать на них», — сказал он на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Вместе с тем Лавров отметил, что приезд Гриффитса в Россию имеет важное значение для продолжения гуманитарной деятельности ООН.

«Конечно же, сегодня в центре внимания международного сообщества находится ситуация на Украине и вокруг нее. Мы уже достаточно давно установили контакт с вашим управлением по координации гуманитарных вопросов и видим, как это взаимодействие помогает решать гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются люди на востоке Украины прежде всего, но и в других ее частях», — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что всем людям, которые оказались в непростой ситуации, необходимо оказывать гуманитарную помощь.

«Мы это делаем самым активным образом для Донецкой и Луганской народных республик, а также сотрудничаем с нашими международными партнерами, в том числе с ООН, а также с Международным комитетом Красного Креста, для организации гуманитарных конвоев в такие города, как Сумы, Харьков, Мариуполь», — добавил Лавров.

1 апреля в российской Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В службе рассказали об имеющихся сведениях о том, что украинские власти «убеждают западных покровителей» побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. По информации СВР, западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении военнопленных РФ, но и пытаются помочь украинским властям уйти от ответственности.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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