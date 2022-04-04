Аналитик дал прогноз по курсу доллара

На горизонте ближайшей недели курс доллара может колебаться в диапазоне 80–90 рублей, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов в понедельник, 4 апреля.

«Сегодня мы ждем, что активность экспортеров останется невысокой, что может вернуть курс доллара в начале недели в зону 85–88 рублей. Настраивает на отскок доллара и его некоторая перепроданность, сформированная после сильного движения прошлой недели», — спрогнозировал он.

Аналитик напомнил, что в начале пятничных торгов курс доллара из-за «навеса отложенных заявок инерционно падал к уровню 80,3 рубля», однако вернулся в торговый диапазон четверга 83–84,5 рубля, где и провел весь день.

«Способствовали приостановке укрепления рубля некоторое усиление позиций доллара и дальнейший рост долларовых ставок, а также откат нефтяных котировок: фьючерс на нефть Brent упал к $104 за баррель, отражая ожидания роспуска стратегических резервов ведущими странами. Объемы торгов на российском валютном рынке заметно снизились, отражая снижение активности экспортеров, которая традиционно высокая в начале месяца», — рассказал Головинов.

Курсы доллара и евро в начале валютных торгов на Мосбирже в понедельник торгуются разнопланово. По данным биржи на 11:31 мск, курс доллара рос до 84,05 рубля (+0,11%), курс евро снижался до 92,88 рубля (–0,11%).

На открытии торгов доллар стоил 84,9 рубля (+1,13%), курс евро снижался на 0,58%, до 92,45 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 0,50%, до 2773 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1040 пункта. На открытии торгов индекс Моссковской биржи находился на уровне 2775,06 пункта (+0,56%). Долларовый индекс РТС рос на 0,75%, до 1 041,34 пункта.

Исторический максимум падения курса российской валюты произошел 10 марта. Тогда стоимость доллара повысилась до 121,53 рубля, евро — до 132,42 рубля. В конце марта рубль начал укрепляться. Данные Мосбиржи 1 апреля показали, что доллар опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Позже в тот же день на валютных торгах на бирже доллар снизился на 3,45%, до 80,33 рубля, евро упал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Поддержку курсу рубля на валютном рынке оказывают снижение объема импорта в страну и, как следствие, уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, заявлял 3 апреля аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Президент России Владимир Путин подписал 31 марта указ о торговле газом с государствами, признанными Москвой недружественными. По его словам, для приобретения российского газа западные страны должны открыть счета в банках РФ.

28 марта министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. Министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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