Врач рассказал о способах снижения давления без лекарств

Снизить артериальное давление помогает переход на менее калорийную пищу и физическая активность, сообщил главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицины) Роман Горенков.

«Сброс каждых 5 кг веса может приводить к снижению артериального давления на 10 мм ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — сказал врач в интервью радио Sputnik 4 апреля.

Он также отметил, что понизить повышенное давление могут прогулки. По его словам, человек в среднем возрасте за сутки должен сделать не менее 10 тыс. шагов — 8,5 км.

Доктор уточнил, что увеличению давления в том числе может способствовать долгое времяпрепровождение перед телевизором и компьютером, а также стресс.

2 апреля врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что резкая смена погоды может негативно сказаться на ослабленном организме. По ее словам, если здоровый человек спокойно адаптируется к изменчивым погодным условиям, то тем, чья сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться, приходится намного тяжелее. Такие проблемы касаются людей с хроническими заболеваниями.