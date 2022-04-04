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Польская теннисистка Ига Швентек стала первой ракеткой мира

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Польская спортсменка Ига Швёнтек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), она впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга. Об этом свидетельствует обновленный 4 апреля рейтинг на сайте организации.

Амбиция в Майами: сможет ли Медведев вновь стать первым
Россиянин в шаге от возвращения на вершину рейтинга ATP

Швёнтек одержала победы на трех турнирах категории WTA 1000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэлссе и последний 2 апреля в Майами.

Она возглавила рейтинг после того, как 23 марта австралийка Эшли Барти, которая занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации с 9 сентября 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры. Она попросила убрать свое имя из рейтинга после окончания турнира в Майами.

Кроме того, согласно рейтингу, лучшая из россиянок в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Россиянка Вероника Кудерметова обновила личный рекорд, став 22-й ракеткой мира.

Испанка Паула Бадоса впервые в карьере вошла в топ-3 мирового рейтинга, а Даниэль Коллинс из США дебютировала в топ-10, поднявшись на восьмую строчку.

В воскресенье, 3 апреля, россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами парного разряда на турнире категории WTA 1000 в Майами (США). Для 37-летней Звонаревой это 12-й титул WTA в парном разряде, для 34-летней Зигемунд — восьмой.

Тем временем 31 марта российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами, проиграв поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале. Поляк имел восьмой номер посева на турнире, Медведев — первый.

Таким образом, россиянин не вернется в понедельник на первую строчку рейтинга ATP, для этого ему нужна была победа в четвертьфинале. Сербский теннисист Новак Джокович по-прежнему остается первой ракеткой мира.

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