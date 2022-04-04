Теннисистки Звонарева и Зигемунд выиграли парный «Мастерс» в Майами

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд в воскресенье, 3 апреля, стали победительницами парного разряда на турнире категории WTA 1000 в Майами (США).

Звонарева и Зигемунд в финале обыграли Веронику Кудерметову (Россия) и Элизу Мертенс (Бельгия) со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Для 37-летней Звонаревой это 12-й титул WTA в парном разряде, для 34-летней Зигемунд — восьмой.

Отмечается, что призовой фонд турнира составляет более $8,3 млн. В прошлом году победительницами соревнований в парном разряде стали японки Сюко Аояма и Эна Сибахара.

Победителем в мужском одиночном турнире стал 18-летний испанец Карлос Алькарас, с понедельника он переместится на 11-ю строчку рейтинга ATP. Среди женщин триумфатором стала польская теннисистка Ига Швёнтек, которая дебютирует в качестве первой ракетки мира. Это третий «Мастерс» подряд, который она выигрывает.

31 марта сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами, проиграв в четверг, 31 марта, поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале. Поляк имел восьмой номер посева на турнире, Медведев — первый.

Таким образом, россиянин не вернется в понедельник на первую строчку рейтинга ATP, для этого ему нужна была победа в четвертьфинале. Сербский теннисист Новак Джокович по-прежнему остается первой ракеткой мира.