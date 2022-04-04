В Совфеде предложили не платить за музыку в кино недружественных стран

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил поддержать российские кинотеатры путем введения для них моратория на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран. Об этом сообщает 4 апреля агентство ТАСС со ссылкой на письмо, адресованное помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

По данным инициатора, платежи в ООО «Российское авторское общество» (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности являются дополнительной нагрузкой для кинотеатров «в ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам».

«Необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — следует из документа.

Кроме того, на период действия санкций сенатор предлагает освободить кинотеатры от уплаты арендной платы, платы за коммунальные услуги, а также предоставить отсрочку по выплате кредитов для участников данной отрасли.

Также Кутепов предложил освободить организации с основным видом деятельности «публичная демонстрация кинофильмов» от уплаты НДС на срок в шесть месяцев. После этого нужно установить льготную ставку НДС в размере 10% на полгода, считает сенатор.

Также глава комитета Совфеда предлагает выделять субсидии при приобретении кинопроекционного оборудования и расходных материалов в иностранных государствах. Речь идет о параллельном импорте, то есть ввозе в РФ без разрешения правообладателей.

Российское авторское общество (РАО) осуществляет сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и так далее, потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен. Всероссийская организация интеллектуальной собственности ведет сборы отчислений в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

Так, 22 марта первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

30 марта стало известно, что в России выделят около 1 млрд рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкционным давлением зарубежных стран.