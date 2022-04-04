Советник главы ЛНР объяснил работу украинской пропаганды

Советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник раскрыл в разговоре с «Известиями» принципы работы украинской пропаганды во время спецоперации РФ по защите Донбасса.

Мирошник считает, что пропаганда транслируется на две целевые аудитории: первая — внутренняя, и это мобилизующий фактор.

«Именно на возможность мобилизации и получения нового пушечного мяса направлено сохранение такого информационного и психологического давления», — пояснил он «Известиям».

Кроме того, по его словам, есть и «внешняя пропаганда». Мирошник уверен, что она предназначена «для выманивания и выпрашивания дополнительной финансовой помощи и вооружения».

Крупные пиар-компании готовят фейк, запускают его на крупные телекомпании или иные информационные ресурсы, и тут же вечером на них массово реагируют лидеры государств или министры иностранных дел, тем самым придавая фейку значимость, продолжил советник главы ЛНР.

«Когда в ЛНР в феврале начался конфликт (Украина уже начала артподготовку по нашей территории, а российская спецоперация еще не началась), они начали с подготовки фейка — якобы обстрела школы в станице Луганская», — напомнил собеседник «Известий».

На создание таких фейков работают британские и американские пиар-фирмы, считает советник главы ЛНР.

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