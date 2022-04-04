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Глава Baring Vostok зарегистрировал юрлицо в РФ без участия Британии

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Руководитель фонда частных инвестиций Baring Vostok Филипп Шведов создал в России юрлицо без британского участия. Филипп Шведов зарегистрировал ООО «БВСПГ», следует из данных «Спарка», которые проанализировали «Известия».

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Аббревиатура компании «БВСПГ» намекает контрагентам и партнерам о явной взаимосвязи с компанией «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед», указал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

«В свете контрсанкций со стороны ФССП Baring Vostok через руководителя своего аккредитованного на территории РФ филиала создала российское ООО для целей сохранения возможности получения денежных средств с российских должников», — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Кроме того, пояснил Кузнецов, имеются и другие мотивы — невозможность расчета с инвесторами в краткосрочной перспективе с учетом того, что деньги зачисляются на казначейские счета.

«С учетом действующих сегодня ограничений самым простым вариантом для иностранных компаний является продажа акций или долей в российском бизнесе по условной цене своим российским партнерам или менеджменту. В этом случае вместе со сделкой заключается опцион на обратный выкуп, который может быть реализован после того, как ситуация стабилизируется», — констатировал председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.

Baring Vostok — это частный инвестиционный фонд, филиал британской компании, зарегистрированной в Гернси. За всё время компания вложила $2,8 млрд в 80 проектов. Фонд инвестировал в такие российские компании, как «Яндекс», «Озон», «ВкусВилл», Gett и др. Основателем и партнером фонда является Майкл Калви.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сохранить российское лицо: руководитель Baring Vostok зарегистрировал ООО в РФ

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