Дагестан отправил более 73 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Правительство Дагестана распорядилось об отправке дополнительной гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщила пресс-служба главы республики.

«Очередная колонна из пяти большегрузов с гуманитарной помощью общим весом более 73 т выехала из Дагестана в пункты временного размещения беженцев Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в заявлении.

Уточняется, что нуждающимся будут доставлены бутилированная вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая химия и средства личной гигиены.

Ранее, 29 марта, глава Дагестана Сергей Меликов объявил о намерении создать фонд помощи семьям погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. На эти цели, по его словам, будет выделено 50 млн рублей из регионального бюджета.

14 марта гуманитарную помощь на 80 т отправили из Дагестана в Крым для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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