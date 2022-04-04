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«Русбренд» попросил не наказывать за символику Meta

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Еще одна международная ассоциация попросила власти РФ не наказывать бизнес за продажу товаров, на упаковке которой есть символика Instagram и Facebook (принадлежат Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией). Соответствующие письма в Минпромторг и Минэкономразвития направила ассоциация «Русбренд» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и другие).

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В письме, с которым ознакомились «Известия», сказано, что сейчас в обороте находится несколько миллионов единиц товаров, на которых есть символика запрещенных соцсетей.

Преимущественно это продукты питания, произведенные в России.

В конце марта Тверской суд признал американскую компанию Meta экстремистской, в нее входят эти социальные сети. Но детальных пояснений по этому решению пока нет. Из опубликованных судом материалов бизнес не смог сделать однозначный вывод относительно продажи уже выпущенной продукции с символикой американских ресурсов.

Ее отзыв может серьезно сказаться на объеме товаров на рынке. Плюс к этому на складах компаний находятся существенные запасы упаковки для производства, у некоторых предприятий они годовые. Из-за общей экономической ситуации и логистических трудностей сейчас невозможно заменить эту тару, заметила ассоциация в письме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Логотипичная ситуация: инобизнес снова просит не наказывать за символику Meta

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