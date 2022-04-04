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Ритейл и рестораны приостанавливают открытие новых точек

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Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторые другие ритейлеры приостанавливают открытие новых магазинов в этом году. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к этим компаниям, информацию подтвердил собеседник из консалтинговой организации.

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По их словам, решение связано с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, кассового оборудования.

«Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, «Перекресток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки», — рассказала «Известиям» глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

То же касается и рестораторов, добавила она. Так, например, сеть «Хачапури» поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ «Океания», — сказала эксперт.

Бренд одежды I Am Studio тоже приостановил открытие новых точек, сказал «Известиям» владелец компании Олег Воронин. Развитие также тормозит неопределенность на рынке, отметил он. Очевидно, что есть повышенный спрос из-за приостановки работы иностранных брендов. Но бизнес не стремится быстрее занимать освободившееся место, поскольку неясно, вернутся ли иностранцы. Есть и проблемы с финансированием, добавил предприниматель.

«Известия» направили запросы во все перечисленные компании. В пресс-службе 12storeez отрицают проблемы с оборудованием, о планах по открытию новых магазинов там ничего не сказали.

В «Магните» отказались от комментариев. В других компаниях оперативно не ответили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Торговая пауза: ритейл и рестораны приостанавливают открытие новых точек

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