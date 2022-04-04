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В ФРГ назвали незаменимыми часть поставок российских энергоносителей

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Для экономики Германии прекращение поставок российского газа станет ощутимой проблемой. Об этом в интервью «Известиям» заявила член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм.

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По ее словам, при таком развитии событий правительству придется активизировать свои страховые функции: поддерживать компании, не допускать безработицы с помощью пособий. Кроме того, дополнительная трудность — отсутствие в ФРГ систем для транспортировки СПГ.

Гримм уточнила, что Германии придется закупать СПГ через терминалы других европейских стран, что в целом выполнимо, но требует больших усилий и приведет так или иначе к повышению цен.

И все же не весь объем российских поставок заменим, добавила эксперт.

«Именно поэтому важно экономить газ, заменяя газовую энергетику угольной и ядерной, а также принимать меры по повышению энергоэффективности. Резервуары для хранения должны быть максимально заполнены следующей зимой, поэтому сейчас потребление нужно немедленно сократить в целях экономии», — заявила специалист «Известиям».

Вероника Гримм также отметила, что задача стать независимой от импорта нефти и угля из России уже в этом году, озвученная канцлером Олафом Шольцем, — реализуемая.

Однако, уточнила она, «для этого потребуются инвестиции в строительство и адаптацию инфраструктуры и, соответственно, время».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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