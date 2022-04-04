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Власти обсуждают новую программу репатриации специалистов

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Сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж. Они сообщают, что им и семьям, мягко говоря, некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к правительству.

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Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых чрезвычайно нуждается наша экономика.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа», — пояснил один из собеседников «Известий».

По его словам, спрос на программы по возвращению «точно есть».

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что такие обсуждения идут.

«В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждаются дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей», — уточнили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возврату подлежат: власти обсуждают новую программу репатриации специалистов

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