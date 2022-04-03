Зеленский заявил о близости к соглашению между Москвой и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Киев уже близки к согласованию договоренностей. Об этом глава украинского государства рассказал 3 апреля в интервью журналистам американского телеканала CBS.

«Мы считаем, что стороны очень близки к достижению соглашения. ‹...› Однако согласование (договоренностей — Ред.) будет происходить на уровне руководства страны», — заявил Зеленский.

Говоря о содержании договоренностей делегаций по поводу условий в отношении Украины, Зеленский сообщил, что «страна примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус. Но в то же время у Украины будет членство в Европейском союзе».

«Главным в этих договоренностях является гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны включать круг стран, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины, лидеры в этих странах будут помогать Украине различным образом в сфере безопасности, относительно которых должна быть договоренность этих стран-гарантов», — подчеркнул Зеленский.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

Турецкий президент также подчеркивал 31 марта, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс» процессу установления мира.

29 марта во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле прошли последние в настоящее время очные переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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